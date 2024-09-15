Arda Güler ilk 11'de başladı Real Madrid'e penaltı kazandırdı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti. Real Madrid'de ilk 11'de başlayan Arda Güler 78. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı. Arda, mücadelenin 57’nci dakikasında takımına penaltı kazandırmayı başardı.

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İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta Real Madrid'in galibiyet golleri penaltıdan geldi. Madrid takımının forvetteki kilit isimleri Vinicius Junior (Dk. 58) ve Kylian Mbappe (Dk. 75) golleri attı.

Milli futbolcu Arda Güler, Sociedad deplasmanında Real Madrid'in ilk 11'inde sahaya çıktı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Jude Bellingham ve Aurelien Tchouameni'nin sakat olmalarından dolayı Arda ile Brahim Diaz'ı ilk kez birlikte ilk 11'de oynattı.

Faslı futbolcu Diaz, 24. dakikada sakatlanarak sahayı terk etti. Arda ise 78. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı. Arda, mücadelenin 57’nci dakikasında takımına penaltı kazandırmayı başardı.

(Görüntü S Sport'tan alınmıştır)

Güler, ceza sahasından çektiği şutta, Real Sociedad'lı futbolcu topa eliyle müdahale etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Puanını 11'e çıkaran Real Madrid, bir maç eksiği olan lider Barcelona'nın bir puan arkasında 2. sırada yer aldı.

Ligde üçüncü yenilgisini alan Real Sociedad ise 4 puana 16. sırada kaldı.