Bosna Hersek'e kimlikle seyahat dönemi başlıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Devlet Başkanı Konseyi üyesi Denis Becirovic ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahat imkanı sağlayacak bir anlaşmanın yakında imzalanacağı belirtildi ve bunun turizm ile halklar arasındaki ilişkilere olumlu katkı yapacağı vurgulandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Devlet Başkanı Konseyi Denis Becirovic ile İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme öncesinde Becirovic için resmi karşılama töreni düzenlendi.

Törenin ardından Erdoğan ve Becirovic görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından Denis Becirovic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna ile ikili ilişkilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kimlikle seyahat vurgusu

Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmanın yakın zamanda imzalanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarının Bosna Hersek’i en çok ziyaret eden turistler arasında yer aldığını vurgularken, kimlikle seyahat edebilmenin hem turizmi hem de halklar arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

Anlaşma yolda

Anlaşmanın, iki ülke arasındaki işbirliğini daha ileriye taşıyacağını söyleyen Erdoğan, "Halklarımız arasındaki münasebetleri daha da geliştirmek istiyoruz" dedi ve şu ifadeleri kullandı;

"Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmayı yakın zamanda imzalayarak halklarımız arasındaki beşeri münasebetleri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz."

Cumurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaret hacminin artırılmasına dikkat çekti:

"İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz Tabii bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Bu minvalde karşılıklı ticarete artırma noktasında yapılabilecekler hakkında fikir tatisinde bulunduk. Saraybosna-Belgrad otoyolunun yapımına ilişkin çalışmaları da bu kapsamda ele aldık. Projenin bir an evvel tamamlanmasına dair temennemi Sayın Başkanla paylaştım enerji ve altyapı başta olmak üzere Bosna Hersek'in kalkınmasına yönelik projelere destek vermeye devam edeceğimizi de bu vesileyle kıymetli kardeşime aktardım. Bu yılın ilk 7 ayında Bosna her şeyi ziyaret eden turistler arasında Türk vatandaşlarının komşu ülkeleri de geride bırakarak ilk sırada yer alması sevindiricidir.