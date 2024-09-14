Roland Sallai resmen Galatasaray'da!

Galatasaray, Freiburg'dan transfer ettiği 27 yaşındaki Macar futbolcu Roland Sallai'yi 6 milyon euro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

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Galatasaray, yeni transferi Roland Sallai için açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Alman ekibi Freiburg'dan 27 yaşındaki Macar futbolcu Roland Sallai'yi 6 milyon euro bonservis bedeliyle 4 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Sallai'ye özel video

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Galatasaray, yeni transferi Roland Sallai için bir video paylaştı. Sarı-kırmızılıların açıklamasında "Roland Sallai, Türkiye'nin en büyüğünde" denildi.

Formayı giydi

Daha sonra ise hücum oyuncusu, ilk kez Galatasaray formasını giydi.

Resmi hesaptan yapılan paylaşımda Sallai'nin sarı-kırmızılı formayı giydiği görüldü.

Macar futbolcunun Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan boşalan 7 numaralı formayı giyeceği de öğrenildi.