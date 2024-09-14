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Narin Güran'ın adı Kilis'te bir parka verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Narin Güran'ın adı Kilis'te bir parka verildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi.

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Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narin'in ismi Barış Mahallesi'nde yapılan parkta yaşatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, hayattan, okulundan, sevdiklerinden ve oyunlarından koparılan Narin'in isminin parkta daima anılacağını belirtti.

Narin'i unutmayacaklarını aktaran Bilecen, şunları kaydetti:

"Bizim mücadelemiz, çocuklarımızın üzerine uzanan karanlık ellere ve zihniyetlere karşı. Narin'i asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Diyarbakır'dan Kilis'e, Edirne'den Kars'a kadar her bir çocuğun hak ettiği gibi, güven içinde çocukluğunu yaşayabilmesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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