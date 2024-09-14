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Biden: Bu savaştan Ukrayna galip çıkacak

Biden: Bu savaştan Ukrayna galip çıkacak

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmede Rusya'ya gözdağı vererek, "Bu savaştan Putin galip çıkmayacak, Ukrayna kazanacak" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i Beyaz Saray’da kabul ederek dünya gündemindeki kritik meseleleri ele aldı. Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki gerilimler ve Hint-Pasifik bölgesindeki stratejik konular görüşmenin odak noktasıydı. İki lider, Ukrayna’ya verdikleri güçlü desteği yinelerken, Rusya’ya yönelik net bir mesaj gönderdi.

Biden ve Starmer'in görüşmesi, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler sağlama konusundaki tartışmaların gölgesinde gerçekleşti. Rusya topraklarına yönelik sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusu gündemdeyken, iki lider Ukrayna’nın yanında yer aldıklarını vurguladı. Biden, görüşme öncesinde yaptığı kısa basın açıklamasında, "ABD, İngiltere ile birlikte Ukrayna’ya destek veriyor. Putin bu savaştan galip çıkmayacak, Ukrayna kazanacak." sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD ile Rusya arasında olası bir doğrudan çatışma ihtimaline dair yorumlarına yanıt veren Biden, "Vladimir Putin hakkında fazla düşünmüyorum." diyerek Rus liderin açıklamalarını önemsemediğini gösterdi.

Biden, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sürdüğü bir dönemde olası bir ateşkes sürecinin de görüşüldüğünü belirtti. ABD Başkanı, “Orta Doğu’da Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması, acil bir ateşkesin sağlanması ve Gazze’ye insani yardımların artırılması üzerinde çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Bu açıklama, ABD'nin Orta Doğu’daki çatışmaları sona erdirme çabalarının sürdüğünü ve insani yardımların artırılması için diplomatik adımlar atıldığını ortaya koydu.

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