BYD, Manisa'da kurulacak fabrika için iş ilanları yayımladı

Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan, dünyanın önde gelen otomotiv markalarından BYD, sosyal iş ağı platformu LinkedIn üzerinden Manisa ve İstanbul için personel ilanları yayımladı.

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Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma temmuzda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde imzalanmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

İstanbul ve Manisa için

Öte yandan, AA muhabirinin BYD Avrupa'nın resmi LinkedIn hesabından yaptığı derlemeye göre, Çin menşeli marka, Türkiye'de İstanbul ve Manisa için iş ilanlarına çıktı.

Markanın iş ilanlarında, Manisa için "işe alım uzmanı, İK yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi ile bordro uzmanı" alanlarında pozisyonları başvuruya açtığı görülüyor.

Markanın ayrıca İstanbul için "yedek parça stok kontrol ve bayi destek uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu, satış muhasebe uzmanı ve kıdemli İK uzmanı/İK yöneticisi (Çince konuşan)" gibi pozisyonlar için ilan verdiği görülüyor.