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Nuri Şahin'li Dortmund 3 puanı 4 golle aldı

Nuri Şahin'li Dortmund 3 puanı 4 golle aldı

Dortmund, Bundesliga'nın 3. haftasında Heidenheim'i 4-2 yenerek puanını 7'ye yükseltti ve liderliğe oturdu. Dortmund'un gollerini Malen, Adeyemi ve Emre Can atarken, Heidenheim'in golleri Pieringer ve Breunig'den geldi.

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Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund sahasında Heidenheim'i konuk etti. Signal İduna Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Malen, 17 ve 41. dakikalarda Adeyemi ile 903. dakikada penaltıdan Emre Can attı. Heidenheim'in gollerini ise 39. dakikada Pieringer ile 74. dakikada penaltıdan Breunig kaydetti. 

Bu sonucun ardından Dortmund puanını 7'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Heidenheim ise 6 puanla ikinci sırada kaldı. 

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