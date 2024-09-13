Galatasaray'dan 4 yıllık imza! Yeni transfer açıklandı

Galatasaray, Macar futbolcu Roland Sallai'nin transferi için Freiburg ile 6 milyon avro karşılığında anlaştı. 27 yaşındaki Sallai, sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalarken, her sezon için 2.5 milyon avro kazanacak.

Abone ol

Galatasaray Kulübü, Macar futbolcu Roland Sallai'nin transferi için Freiburg ile 6 milyon avro karşılığında anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-25 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2 milyon 500 bin avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Macar futbolcu İstanbul'a geldi. Havalimanında GSTV'ye açıklamalarda bulunan Sallai, "Mutluyum. Harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Hedefimiz ligde şampiyonluk. Avrupa Ligi'nde de final oynayıp kazanmak istiyorum. Galatasaray taraftarını çok duydum. Onlarla stadyumda karşılaşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

27 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı kırmızılılar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray, Sallai için Alman ekibine 6 milyon euro ödeyecek. Sallai ise yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.