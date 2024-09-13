Bakanlıktan 'Rezerv Alanları ve Kamulaştırma' iddialarına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yayımlanan "Rezerv Alan Dışında Bırakılan Bazı Yerlere Çok Özel Kamulaştırma" haberlerini yalanlayarak, belirtilen yapıların rezerv alanı içinde olduğunu ve yüksek bedelle kamulaştırma iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kamuoyuna saygıyla duyuruldu.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden bazı basın yayın organlarında yayımlanan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlık, "Rezerv Alan Dışında Bırakılan Bazı Yerlere Çok Özel Kamulaştırma" başlıklı haberlerde belirtilen yapıların rezerv yapı alanı dışında olmadığını ve ilgili kişilerin taşınmazlarının rezerv alanından çıkarılmadığını belirtti.

Ayrıca, rezerv yapı alanı dışında olan taşınmazların yüksek bedellerle kamulaştırıldığına dair iddiaların da asılsız olduğunu vurguladı.

İşte o açıklama: