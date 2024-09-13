Almanya'dan Schengen adımı! Uygulamaya Türkler de dahil

Almanya, Schengen'i pazartesi gününden itibaren askıya alıyor. Bu karar, Avrupa'da büyük tartışmaya sebep olmasına rağmen Almanya yeni uygulamayla kara yoluyla ülkeye girmek isteyen ama 'sakıncalı görülen' Türkler ve diğer kişiler için vize şartı aramaksızın sınırdan geri çevirebilecek.

Abone ol

Almanya​ sınırda kontrollerini başlatacağını ilan ederek Schengen​'i fiilen askıya alma hamlesi Avrupa'da tartışmalara neden oldu.

Almanya​ Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser​ düzensiz göçün kontrol altına alınması ve ülke güvenliğinin korunması için ülkenin kara sınırlarında geçici iç sınır kontrollerine başlanacağını duyurmuştu. Buna göre Almanya​, sınırda güvenliği arttırabilmek için komşu ülkelerden gelen yolcuları 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren sıkı şekilde denetleyecek.

Almanya​'nın bu adımıyla birlikte Avrupa Birliği (AB) içinde serbest dolaşımı öngören Schengen​ Anlaşması fiilen askıya alınıyor.

"Sakıncalı görülen" kişilerin vizesi olsa bile sınırda geri çevrilebilmesinin yolunu açan ve Türkleri de etkileyecek bu adım AB içinde krize sebep oldu. Avusturya, Almanya​'nın sınırdan geri göndereceği hiçbir göçmeni kabul etmeyeceğini açıklarken Polonya, Almanya​'nın bu kararını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Almanya​'da Pazartesi gününden itibaren kaçak Türk, Suriyeli, Afgan ya da Afrika ülkesinden birisi, ülkeye giriş izni yoksa ya da giriş yasağı varsa geri çevrilecek. İltica talep edenler ise kamplara gönderilecek.

Vize alıp gelen Türkler de, bu olaya tabi olup sınırdan geri çevrilebilecek. Kaçak Türklerin sınırlardan geri çevrilmesi de, doğrudan sınır polisi tarafından uygulanacak. Söz konusu durum, Alman yasalarına uygun hale geldi ve AB kurumlarına bildirildi.