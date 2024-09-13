Audi Brüksel fabrikası yeniden faaliyete geçecek

Çalışanlarla yönetim arasında bir süredir gerilim yaşanan Audi Brüksel fabrikasında gelecek hafta yeniden üretime başlanacak.Abone ol
Audi Brüksel fabrikası yönetimi, sendika temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşı sağlandığını ve tesisin gelecek hafta yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı.
Açıklamada, 17 Eylül'de fabrikanın gövde ve boyama bölümlerinde üretime geçileceği, tamamlanmış otomobillerin distribütörlere gönderileceği, 18 Eylül'den itibaren de bütün bölümlerin faaliyete alınacağı kaydedildi.
Sendikaların yaptığı açıklamada ise uzlaşı çerçevesinde çalışanların işbaşı yapmadıkları 9-13 Eylül haftasındaki ücretlerini kesintisiz biçimde alacakları belirtildi.