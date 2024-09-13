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Vodafone Red'e sınırsız TikTok eklendi

Vodafone Red'e sınırsız TikTok eklendi

Vodafone Red, tarifelerindeki sınırsız uygulamalara sınırlı süreyle sınırsız TikTok eklendi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, Red çatısı altında sunduğu eğlence dünyasını genişletmeye devam ediyor.

Vodafone Red'e numarasını taşıyarak veya yeni hat alarak gelen müşterilere özel, Red 40 GB, Red 50 GB ve Red 60 GB tarifelerinde TikTok, internetten harcamayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, içerik sağlayıcısı markalarıyla işbirliği yaparak müşterilerine sundukları eğlence dünyasını sürekli genişlettiklerini belirterek, "Red müşterilerimiz, tarifelerindeki sınırsız uygulama ayrıcalığı sayesinde, WhatsApp'tan Instagram'a, YouTube'dan Netflix'e, en popüler uygulamaları internetlerinden yemeden kullanabiliyor. Şimdi de sınırlı süreyle TikTok’ta Red tarifeleri sınırsız kullanılabilecek. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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