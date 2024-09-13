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Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, yarın yapılacak dört karşılaşmayla başlayacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

15 Eylül Pazar:

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

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