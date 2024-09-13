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HABER /  POLİTİKA

'Bahçeli öldü' iddialarına MHP'den yanıt geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
'Bahçeli öldü' iddialarına MHP'den yanıt geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öldüğü iddiası üzerinden sosyal medyadan yürütülen dezenformasyonla ilgili çabaların partileri tarafından tespit edilerek, gerekli bilgilerin İçişleri Bakanlığı ile paylaşıldığını açıkladı.

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MHP Genel Başkan Yardımcı İsmail Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler (dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesapları) İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Emniyet Teşkilatımız konuyla ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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