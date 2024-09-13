Alışverişte yeni dönem başlıyor! Fiş vermeyen de, almayan da yandı

Yeni düzenlemeye göre, alışveriş sırasında fiş almayan tüketicilere 5 bin lira, fiş kesmeyen işletmelere ise usulsüzlük cezası uygulanacak. Ancak tüketici, durumu 5 iş günü içinde bildirirse ceza uygulanmayacak.

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Emeklilerin maaşlarına ek olarak aldıkları vergi iadesi tutarı için uzun bir dönem topladıkları alışveriş fişleriyle ilgili yeni bir uygulama yürürlüğe giriyor.

İki tarafa da ceza uygulanacak

Resmi Gazete’nin 2 Ağustos 2024 tarihli sayısında yayımlanan 7524 sayılı yasayla fiş, fatura kesmeyenlere kesilen ceza, daha da etkili hale getiriliyor. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre fiş ve fatura almayan nihai tüketicilere de özel usulsüzlük cezası kesilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Tebliğ hazırlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı hangi durumlarda cezanın nasıl uygulanacağına ilişkin hazırladığı tebliğ taslağı ile uygulamaya açıklık getirdi. Yaptıkları alışverişin ardından fiş ya da fatura almayan tüketicilere yine yasa ile getirilen düzenlemeye göre 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilebilecek. Ancak bunun iki şartı var. Tüketici belge verilmediğini Gelir İdaresi Başkanlığı tespitinden önce ve belgenin düzenlenmesi gereken tarihten en geç beş işgünü içersinde İdare’ye bildirirse ceza kesilmeyecek.

Ceza nasıl uygulanacak?

Vergi Cezalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu genel tebliğ taslağında konuya ilişkin örnekler verildi. Vergi mükellefi olan Kemal Bey, 9 Ağustos 2024 tarihinde çocuğuna oyuncak aldı. Ancak fişini almadığı tespit edildi. Bu durumda Kemal Bey’in bu alışverişinin mükellefiyeti ile ilgisi bulunmadığından, Kemal Bey’e 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Diğer taraftan satıcıya da özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Denetimde yakalanırsa...

Bir başka örnek de yapılan denetimde fiş alınmadığının tespit edilmesine yönelik verildi. 3 Ekim 2024 tarihinde yapılan denetimde bir nihai tüketicinin yaptığı alışverişte (M) şirketinden fiş almadığı tespit edildi. Söz konusu tespite istinaden, nihai tüketiciye 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca (M) şirketine hakkında yapılan tetkikte fişi düzenlememe yönünden bu denetim sonucunda yapılan tespitin bir takvim yılındaki dördüncü tespit olduğu anlaşıldı. Buna göre, mükellef adına 7524 sayılı yasada belirtilen cetvele göre 40 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Tebliğ taslağında tüketicilerin fiş almamaları halinde beş işgünü içinde bildirim yapmaları gerektiğine yönelik de bir örnek verildi. Bir nihai tüketici 14 Kasım 2024 tarihinde yaptığı alışverişte (O) şirketi tarafından kendisine fatura düzenlenmediğini 3 Aralık 2024 tarihinde vergi dairesine bildirdiğinde 4 Aralık 2024 tarihinde mükellef nezdinde yoklama yapıldı ve söz konusu faturanın düzenlenmediği hususu teyit edildi.

Buna göre, (O) şirketine özel usulsüzlük cezası kesilecek. Nihai tüketici adına ise fatura düzenlenmediğine ilişkin bildirimi faturanın düzenlenmesi gereken tarihi takip eden beş işgünü içerisinde yapmaması nedeniyle 5 bin lira tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Kaynak: Hürriyet