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Murat Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek

Murat Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde 101 bin 254 konutun teslim edildiğini ve yıl sonuna kadar 200 bin konutun hak sahiplerinin belirleneceğini duyurdu. Bakan, vatandaşları sağlam ve güvenli evlerine kavuşturmak için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde yürütülen konut çalışmalarında gelinen son noktayı açıkladı.

Paylaşımda, 24 bin 812 konut için hak sahiplerinin kura ile belirlendiği ve şu ana kadar 101 bin 254 konutun vatandaşlara teslim edildiği ifade edildi. Bakan Kurum, yıl sonuna kadar toplamda 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirterek, vatandaşların güvenli ve sağlam evlerine kavuşacağını vurguladı.

İşte Murat Kurum'un paylaşımı:

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