Montella'dan Aktürkoğlu ve Güler açıklaması: Sınır tanımıyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'ne Galler beraberliği ve İzlanda galibiyetiyle iyi başladıklarını belirterek, "Çok yoğun ve aynı zamanda çok pozitif bir hafta geçirdik. Zorluk derecesi çok yüksek bir gruptayız. Galler geçen sene A Ligi'ndeydi, bu sene rekabet çok üst düzey bir şekilde devam ediyor. Uluslar Ligi aslında benim çok hoşuma gidiyor. Bu turnuva sayesinde hazırlık maçlarını tamamen bitirmiş olduk. O yüzden böyle bir turnuvada rekabet olması güzel. İzlanda da rekabet gücü yüksek bir takım. Sonuna kadar ne olacağı belli olmayan bir gruptayız ama biz tabii ki de maçtan maça bakıyoruz ve her maçta da en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, "UEFA Uluslar Ligi'nden Dünya Kupası'na 4 takımın katılacak olması da sizi ayrıca motive ediyor mu?" sorusunu, "Hem de nasıl demek istiyorum. Yakından da hissettik Uluslar Ligi'ndeki bütün maçlar artık bir final tadında geçiyor. Çünkü biliyorsunuz Dünya Kupası'na katılmak Avrupa Şampiyonası'na katılmaktan daha zor. Avrupa Şampiyonası'na 32 takım gidiyor ama Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takım var. O yüzden o biletin ne kadar önemli ve ne kadar kıymetli olduğunu ve her maçın final tadında olduğunu biliyoruz. O yüzden bu bizi çok fazlasıyla da motive ediyor." şeklinde yanıtladı.

Vincenzo Montella, milli futbolcu Arda Güler'in maç içinde sık sık yedek kulübesine dönerek kendisiyle iletişime geçmesinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Arda futbol oynarken çok büyük keyif alıyor. Hepimiz bunu görebiliyoruz hatta onu seyrederken biz de çocukluğumuza dönebiliyoruz. Onu seyretmek hepimize gerçekten büyük keyif veriyor. Çünkü çok büyük hayallere sahip bir futbolcu. Arda'nın hayalleri sınır tanımıyor ve bazen maç esnasında da böyle tavsiye istediğinde de bunları vermek çok keyif veriyor. O yüzden hani sürekli böyle iletişimde olan ve keyif veren bir futbolcumuz olduğunu söyleyebiliriz."

A Milli Takım Teknik Direktörü, "İzlanda maçında Umut Nayir'e forvette görev verdiniz. Bu bir anlamda 'Rakibe göre gerektiği zaman forvet kullanıyorum, bu konuda bir ısrarım yok' yanıtı olarak da görülebilir mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Hemen hemen bütün futbolcularımızın gole gidebilen futbolcular olduğunu hepimiz gördük, milli takımımızın gücü bu farklılıktan geliyor. Bu kez Umut Nayir aday kadrodaydı. Bu sene Umut ligde bütün maçlarda oynadı, o yüzden aday kadromuzda yer aldı. Oynadığımız bütün maçlarda rakibimize göre düşünüyoruz. Örnek veriyorum, ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz, milli takımımıza katkıda bulunacak futbolcuları her zaman aday kadromuza alıyoruz. Şunu unutmamak gerek, Umut Nayir geçen sezon hiç oynamamıştı, Cenk Tosun bir tık daha fazla oynadı, o da az oynayan futbolcular arasındaydı ama Avrupa Şampiyonası'nda bize katkıda bulunacağını düşünüyorduk ki öyle oldu. Avrupa Şampiyonası'nda çok önemli bir performans verdi, bu sezon ise oynamıyor. Bizim kapılarımız her zaman bütün futbolcularımıza açık."