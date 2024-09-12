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ÖSYM duyurdu: TUS sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu: TUS sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan paylaşıma göre 2024-TUS 2. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı.

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2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Sonuç duyurusu geldi. ÖSYM, sonuç duyurusunu resmi internet adresinden paylaştı. 

Yapılan açıklamada; "2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

TUS
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