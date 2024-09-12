Dışişleri'nden ABD ve GKRY arasındaki anlaşmaya kınama

Dışişleri Bakanlığı, "ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınadıklarını açıkladı.

Bakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya ve gösterdiği tepkiye destek verdi.

Açıklamada, ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile stratejik diyalog başlatılacağı yönündeki bildirisi de hatırlatıldı. Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımların Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kıbrıs Adası’na yönelik tarafsız tutumuna zarar verdiği belirtildi.

Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını güçleştirdiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, bölgesel istikrara zarar verebilecek politikaların gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada, "Anavatan ve Garantör devlet Türkiye, Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve refahını her koşulda sağlamaya devam edecektir" vurgusu yapıldı.