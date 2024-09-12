BIST 9.485
DOLAR 33,98
EURO 37,55
ALTIN 2.749,83
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri'nden ABD ve GKRY arasındaki anlaşmaya kınama

Dışişleri'nden ABD ve GKRY arasındaki anlaşmaya kınama

Dışişleri Bakanlığı, "ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınadıklarını açıkladı.

Bakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya ve gösterdiği tepkiye destek verdi.

Açıklamada, ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile stratejik diyalog başlatılacağı yönündeki bildirisi de hatırlatıldı. Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımların Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kıbrıs Adası’na yönelik tarafsız tutumuna zarar verdiği belirtildi.

Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını güçleştirdiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, bölgesel istikrara zarar verebilecek politikaların gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada, "Anavatan ve Garantör devlet Türkiye, Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve refahını her koşulda sağlamaya devam edecektir" vurgusu yapıldı.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin ilk "mesleki ortaokulları"nın eğitim vereceği iller belli oldu
Türkiye'nin ilk "mesleki ortaokulları"nın eğitim vereceği iller belli oldu
Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlatıldı Bakan Yılmaz Tunç açıkladı
Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlatıldı Bakan Yılmaz Tunç açıkladı
İzmir Yamanlar yangınını kaçak kazı yapanlar kayayı patlatmak isterken çıkarmış
İzmir Yamanlar yangınını kaçak kazı yapanlar kayayı patlatmak isterken çıkarmış
Avrupa Birliği'nin çevre duyarlılığı maskesi düştü! 34.5 milyar avroluk rezalet
Avrupa Birliği'nin çevre duyarlılığı maskesi düştü! 34.5 milyar avroluk rezalet
Abdulkadir Uraloğlu Busan'da yatan Kore şehitlerini ziyaret etti dayısı Kore gazisi çıktı
Abdulkadir Uraloğlu Busan'da yatan Kore şehitlerini ziyaret etti dayısı Kore gazisi çıktı
Türkiye'nin yerli ve milli asansör markası: EKA
Türkiye'nin yerli ve milli asansör markası: EKA
Akaryakıtta çifte indirim! Benzin, motorin ve LPG'de tablo değişti
Akaryakıtta çifte indirim! Benzin, motorin ve LPG'de tablo değişti
Cari işlemler hesabı temmuz ayında 566 milyon dolar fazla verdi
Cari işlemler hesabı temmuz ayında 566 milyon dolar fazla verdi
"Narin'in ailesi HÜDA PAR'lı" iddiası! Ahmet Hakan Zekeriya Yapıcıoğlu'na sordu
"Narin'in ailesi HÜDA PAR'lı" iddiası! Ahmet Hakan Zekeriya Yapıcıoğlu'na sordu
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor: Bazı ilçelerde yüzde 71'leri gördü!
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor: Bazı ilçelerde yüzde 71'leri gördü!
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! 22 şüpheli adliyede
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! 22 şüpheli adliyede
50 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu
50 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu