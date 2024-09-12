İzmir Yamanlar yangınını kaçak kazı yapanlar kayayı patlatmak isterken çıkarmış

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan ve 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangını tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaparken çıkardıkları iddiasıyla tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

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Yangın sonrası Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıktığı gün bölgeden aracıyla geçen bir kişinin ifadesine başvurdu.

Olay günü saat 21.45 gibi Yamanlar Mahallesi üst kısmından Karagöl'e seyir halindeyken gri renkli bir aracın kendisini selektör yaparak taciz edip hızlı şekilde geçtiği yönünde bilgi veren tanık, 10-15 dakika sonra bölgede yangın haberini aldığını anlattı.

Yangının ilk çıkış noktası olarak belirlenen alanda jeneratör, hilti, eldiven, plastik tabak gibi malzemelerin bulunması, yangının kaçak kazı esnasında meydana gelmiş olma ihtimalini kuvvetlendirdi.

Detaylı inceleme ve 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, bölgede tarihi eser kaçakçılığı amaçlı kaçak kazı yaptıkları ve yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğe sevk edilen şüphelilerden E.Y, S.K. ve M.İ, "taksirle yangına neden olmak" ve "kaçak kazı yapmak", D.Y. ve A.S. de "kaçak kazı yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Fotoğraf çektiğimiz yer, Yamanlar Mahallesi'nde kazı yaptığımız yere aittir"

M.İ. jandarmadaki ifadesinde, arkadaşlarının kendisine, Örnekköy'de bir kazı yaptıklarını, "İstersen sen de gel, bir şey çıkarsa nasiplenirsin" dediklerini, ilk etapta teklifi kabul etmediğini ancak ertesi gün için randevulaştıklarını söyledi.

3 gün üst üste bölgeye gittiğini, kazı alanında jeneratör, hilti gibi alet ve ekipmanlar olduğunu, 2 kişiyle kazı çalışması yaptıklarını belirten M.İ, şunları anlattı:

"E.Y. kazı alanına kablosu ile gelmişti. 13 Ağustos'ta kazı alanında kayalar üzerinde delikler deldi. Patlayıcı maddeyi ilk deliğe doldurdu, kablosunu bağladı. Saat 12.00-13.00 sıralarında ilk deliğe koyduğu patlayıcıyı patlattı. Şiddetli ses çıktı, patlama olan yerde tahribat yoktu. E.Y. ikinci delik açtı, tekrar patlayıcı koydu, patlayıcıyı tahtayla sıkıştırırken alev aldı, yanarak üzerine sıçradı. Kıyafetleri hafif şekilde yandı. Kollarında hafif kızarıklar oluştu, E.Y'ye 'bu işe yaramıyor, hem kendini yaktın, hem de etki etmiyor, boş ver' dedim. Üçüncü patlamayı yaptılar, sadece yüksek ses çıktı, tahribat oluşmadı."

Jandarmanın el koyduğu telefondaki bir fotoğrafın konumunun yangının çıkış noktası olan kazı yapılan yere ait olduğunun belirlendiği yönündeki soruya M.İ, "Fotoğraf çektiğimiz yer, Yamanlar Mahallesi'nde kazı yaptığımız yere aittir." yanıtını verdi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden E.Y. de kendisini diğer zanlılardan D.Y'nin çağırdığını ve bölgeye gittiklerini savundu.

Çalışma yaptıkları yerde çok sert bir zemine denk geldiklerini kaydeden E.Y, "Burayı aşamayınca patlatmak istedik. Kazı alanında 2 delik açtık ve sarı renkli toz şeklindeki patlayıcı malzemeyi deliğe akıttığımız sırada ağaçla sıkıştırmak isterken bu malzeme patlama yapmadan olduğu yerde yandı ve duman çıkarttı. Kayayı kırmadı. Aynı malzemeyi ikinci deliğe doldurduk. İstenilen etkiyi göstermedi ve bu işi yapamayacağımı söyledim. Kazılan yerde herhangi bir hakkım ve payım yoktur. Orman yangını ile de ilgim yoktur. Son olarak orayı 13 Ağustos'ta akşam saatlerinde yani 16.00 ile 17.00 sularında terk ettim ve bir daha uğramadım." dedi.

"Kaçak kazı yapmak" suçlamasıyla tutuklanan şüphelilerden D.Y. de olay günü öncesinde gri renkli bir araç kiraladıklarını, 5 gün kazı alanına giderken şoförlük yaptığını belirtti.

Kazı alanına çıkmadığını savunan D.Y, "13 Ağustos'ta 21.30 ile 22.00 saatleri arasında A.S. (tutuklu şüpheli) bana bir yangın görüntüsü gönderdi. 'Sakın bana orası olduğunu söyleme' diye mesaj attım. Orman yangını ile hiçbir alakam yoktur. Sadece şahıslar kazı alanına yakın bir yere götürüp bıraktım." ifadelerini kullandı.