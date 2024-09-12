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Türkiye'nin ilk "mesleki ortaokulları"nın eğitim vereceği iller belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin ilk "mesleki ortaokulları"nın eğitim vereceği iller belli oldu

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde bu yıl eğitim vermeye başlayacak, Türkiye'nin ilk "mesleki ortaokulları" 4 ilde açılacak.

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Türkiye'de ilk defa ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin kabul edileceği mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesindeki "mesleki ortaokullar" Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da açılacak.

"Mesleki ortaokullar" uygulamasıyla ortaokul dönemindeki öğrencilerin mesleki eğitime ilişkin farkındalığının oluşması, öğrenci ve velilerinin ortaokul sonrası eğitim planlamaları sürecinde meslekler hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşması amaçlanıyor.

Bu ortaokullarda eğitim alacak öğrencilerin beceri ve yeteneklerinin daha erken yaşlarda keşfedilip yetenekleri doğrultusunda uygun eğitim sürecinin planlanması hedefleniyor.

Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da eğitim vermeye başlayacak "mesleki ortaokullar" şöyle:

- Bursa'da Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

- Sivas'ta Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

- Konya'da Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

- Burdur'da Emekevler Şehit Rıza Çevik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Emekevler Şehit Rıza Çevik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu.

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