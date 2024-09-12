Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlatıldı Bakan Yılmaz Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Batı Şeria’da işgale karşı katıldığı protestoda İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümüne ilişkin Türkiye'nin soruşturma başlattığını açıkladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin kapanış konferansına katıldı.

Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi’nin Batı Şeria’da işgale karşı katıldığı protestoda İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin konuştu.

Tunç, “Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız, bir soruşturma başlatmış durumda.” dedi.

BM Yargı Dışı ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü’nün derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Bakan Tunç, “Bağımsız bir soruşturma komisyonu oluşturulup rapor hazırlanması için çalışmalar yürüteceğiz.” şeklinde konuştu.