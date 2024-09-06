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İsrail askerleri Batı Şeria'da Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail askerleri Batı Şeria'da Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü!

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurduğu Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivist hayatını kaybetti.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFAnın haberine göre ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı.

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

Edinilen bilgilere göre Eygi, 1998 Antalya doğumlu.

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