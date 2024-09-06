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22 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
22 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'da 2002 yılında işlenen cinayetin şüphelisi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2002 yılında Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Bildirim Mahallesi'nde silahla öldürülen İ.D'nin cinayet şüphelisi olan F.A'nın yerini tespit etti.

Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, "kasten öldürme suçundan" 2002 yılından bu yana aranan F.A'yı gözaltına aldı.

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