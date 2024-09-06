Nuri Alço ile Ahu Tuğba'nın kızı arasındaki polemik büyüyor! "Çok kızgınım"

Ahu Tuğba'nın ölümü sonrası açıklama yapan Nuri Alço'ya Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten sert sözler gelmişti. Nuri Alço'nun Anjelik'in sözlerini yalanlaması üzerine tartışma tekrar alevlendi. Nuri Alço'ya ateş püsküren Anjelik, "Annem yaşasaydı çok üzülürdü" dedi.

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Yakın arkadaşı Ahu Tuğba'nın ölümüyle ilgili bilgiler paylaşan Nuri Alço'ya ateş püsküren Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, "Kendini, annemin dostu lanse edip prim yapmaya çalışanlar var" dedi. Nuri Alço ise, "Anjelik beni aradı ‘Abi böyle haberler çıkmış ben böyle bir şey demedim bilgin olsun’ dedi.” diyerek çıkan haberleri yalanlamıştı. Anjelik sözlerinin arkasında olduğunu belirterek tekrar Nuri Alço'ya yüklendi.

Günaydın'a açıklamalarda bulunan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, Nuri Alço'nun gerçeği konuşmadığını belirterek, "Nuri Alço'ya öncelikle şunu söylemek isterim, ben röportajımın arkasındayım. Bir gazeteci röportaj yaparken ses kaydı alır. Bende hepsi mevcut." diyerek verdiği röportajın hepsinin doğru olduğunu belirtti.

Ahu Tuğba'nın cenazesinin maddi nedenlerden dolayı Türkiye'ye gelemediği iddialarını da yalanlayan Nuri Alço, Yeşilçam oyuncusunun bankasında bulunan para miktarını da paylaşmıştı. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, Nuri Alço'nun annesinin mal varlığını açıklamasına sinirlendiğini belirterek, "Nuri Alço'nun Başka bir şey daha var Nuri Alço; siz Ahu Tuğba'nın ölümünün ardından neredeyse her gün basına açıklamada bulunuyorsunuz. Son örnek de, Ahu Tuğba'nın banka hesabında ne kadar parası olduğunu paylaşmanız oldu." dedi.

Nuri Alço'nun sözlerini yalanlayan Anjelik, "Bir gazeteye verdiğiniz söyleşide aynen şu ifadeleri kullanmışsınız: 'Parası yok Türkiye'ye gelmesi için yardım yaptılar' deniyor. Tamamen yalan. Ahu'nun buradaki gayrimenkullerini ben biliyorum. Sırf ABD'deki bankada 27 bin doları vardı.' Hadi bu açıklamanızı da yalanlayın. Hayatını kaybetmiş bir insanın banka hesabı gibi mahrem bilgilerini nasıl kamuoyuyla paylaşırsınız? İnanılır gibi değil gerçekten." sözleriyle ateş püskürdü.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik verdiği röportajda Nuri Alço ile annesinin arkadaş olmadığını ve usta oyuncu Nuri Alço'nun prim için açıklamalar yaptığını söylemişti. Nuri Alço sosyal medya hesabından Anjelik'e cevap vererek, "Anjelik beni aradı ‘Abi böyle haberler çıkmış ben böyle bir şey demedim bilgin olsun’ dedi.” diyerek iddialara cevap vermiş oldu.