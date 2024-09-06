Dilan Polat, bir saatte 150 bin takipçi kazandı

3 gündür süren Dilan ve Engin Polat davasında son noktaya gelindi. Dilan Polat’ın ardından Engin Polat ve 3 diğer kişinin tahliye edildi. Sevincini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuran Dilan Polat, bir saatte 100 bin takipçi kazandı.

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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada Engin Polat ve diğer tutuklu 3 sanık da bugün görülen davada tahliye edildi.

Saat 10.30'da başlayan duruşma yaklaşık 30 dakika sürdü. Mahkeme 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine kararı üzerine Dilan Polat, attığı çığlık ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Tahliye kararının ardından Dilan Polat’ın sosyal medyasını aktif olarak kullanması üzerine son bir saatte 150 bin takipçi kazandı.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.