BIST 9.935
DOLAR 34,00
EURO 37,81
ALTIN 2.751,25
HABER /  DÜNYA

Donald Trump gözünü Yahudi oylarına dikti: Harris kazanırsa İsrail...

Donald Trump gözünü Yahudi oylarına dikti: Harris kazanırsa İsrail...

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, rakibi Demokratların adayı ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kasımdaki seçimi kazanması halinde "İsrail'in yok olacağını" öne sürdü.

Abone ol

Eski ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nun ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde düzenlediği yıllık toplantıya canlı bağlantıyla katıldı.

Koalisyondaki bağışçılarına hitaben konuşan Trump, Harris'in başkan olması halinde "İsrail'in artık var olmayacağını" savunarak, "Eğer onlar kazanırsa, İsrail yok olur." dedi.

Yahudi seçmenlerden oy isteyen ve Demokratları destekleyenlere anlam veremediğini ifade eden Trump, Demokratlara oy veren Yahudi Amerikalıların "kafalarının incelenmesi gerektiği" yorumunda bulundu.

Trump ayrıca, son seçimde kendisi başkan seçilse, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıların gerçekleşmemiş olacağını belirtti.

Harris'in kampanya ekibi tarafından Trump'ın söylemlerine karşı yapılan açıklamada ise Trump'ın Yahudi Amerikalıları "açıkça aşağıladığı" ve "kişisel çıkarlarına uygun olması durumunda İsrail'e bir anda sırtını dönebileceği" kaydedildi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yarışı kızışırken, seçimlerin kaderini "kritik eyaletler" olarak nitelendirilen Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da korkutan deprem
Elazığ'da korkutan deprem
Tatil sonrası "okul kaygısı" yaşayan çocuklar için öneriler
Tatil sonrası "okul kaygısı" yaşayan çocuklar için öneriler
Engin Polat'a tahliye... Dilan Polat sevinçten havalara uçtu! 'Devletimiz sağ olsun'
Engin Polat'a tahliye... Dilan Polat sevinçten havalara uçtu! 'Devletimiz sağ olsun'
Türk Telekom'dan az gören çocukları okullarda sevindirecek uygulama
Türk Telekom'dan az gören çocukları okullarda sevindirecek uygulama
THY'den ucuz bilet kampanyası
THY'den ucuz bilet kampanyası
Migros birinciliği aldı Avrupa'da hedefi büyüttü
Migros birinciliği aldı Avrupa'da hedefi büyüttü
AFAD'a ayrılan ödenek 10 bakanlıktan fazla
AFAD'a ayrılan ödenek 10 bakanlıktan fazla
Kayseri'de kadın cinayeti! Çalıştığı fabrikanın bahçesinde öldürüldü
Kayseri'de kadın cinayeti! Çalıştığı fabrikanın bahçesinde öldürüldü
Polatlar davasında ara karar çıktı! Engin Polat ve 3 sanığa tahliye
Polatlar davasında ara karar çıktı! Engin Polat ve 3 sanığa tahliye
Trump'ın danışmanından Biden'a çağrı: "Amerikan ordusunu Gazze'ye gönderin"
Trump'ın danışmanından Biden'a çağrı: "Amerikan ordusunu Gazze'ye gönderin"
Vatandaş kredi kartına muhtaç: Takibe düşen borçlar yüzde 156 arttı
Vatandaş kredi kartına muhtaç: Takibe düşen borçlar yüzde 156 arttı
Afyonkarahisar'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı