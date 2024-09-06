Türk Telekom'dan az gören çocukları okullarda sevindirecek uygulama

Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) işbirliğiyle yürüttüğü Günışığı Projesi kapsamında geliştirilen TahtApp uygulaması, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde, az gören çocuklara destek amacıyla 50 okulda daha kullanıma sunulacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, TahtApp uygulaması, az gören çocukların sınıf içinde akranlarıyla eş zamanlı ders takibi yapabilmelerini sağlıyor. Bugüne kadar 14 ilde 50 okulda aktif olarak kullanılan uygulama, her yıl daha fazla okulda hayata geçirilerek yaygınlaştırılıyor.

Yeni eğitim-öğretim döneminde de uygulama aracılığıyla eğitimciler ve engelsiz akranlar için farkındalık seminerleri düzenlenmeye devam edilecek. Türk Telekom, bu proje ile eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Türk Telekom ve EyDer işbirliğiyle 2014’te başlatılan Günışığı Projesi kapsamında, 81 ilden 1000'in üzerinde az gören çocuğa özel eğitimler verildi ve onların bağımsız bir şekilde toplumsal yaşama katılımları desteklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, eğitimde fırsat eşitliğini artıran projelerle topluma katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Önal, "AR-GE ekibimiz tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması, az gören çocukların sınıf ortamında ve aydınlatma koşullarından bağımsız olarak tahtadaki bilgileri tabletlerine aktarıp, akranlarıyla birlikte eş zamanlı olarak eğitim alabilmelerine imkan tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında az gören çocuklara sunulan erken müdahale eğitimlerinin onların toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırdığını vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"TahtApp uygulaması ise bu çocukların akranlarıyla aynı okullarda eğitim görmelerine destek oldu. Her geçen yıl yeni iller ve okullarla yaygınlaştırdığımız TahtApp uygulamamız ile öğrencilerin dersleri en verimli şekilde takip edebilmelerine olanak tanıyarak, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diliyorum."