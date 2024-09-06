Vatandaş kredi kartına muhtaç: Takibe düşen borçlar yüzde 156 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nın yayımladığı haftalık verilere göre, kredilerin nominal büyümesi devam ederken, takipteki alacakların da yükseldiği gözlemlendi. Yıl başında tüm kredilerde yüzde 1,65 olan takipteki alacak oranı, yılın ilk çeyreğinde bir düşüş yaşasa da Temmuz ayı itibarıyla yeniden yükselişe geçerek yüzde 1,73 seviyesine ulaştı. Kredi kartlarındaki takipteki alacaklar, yılbaşından bu yana nominal olarak yüzde 156 oranında oldu.

Abone ol

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nın son verilerine göre, bankacılık sektöründe kredi hacmi önemli ölçüde artmasına rağmen, takipteki alacakların da hızla yükseldiği gözlemleniyor. Özellikle tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında yaşanan artış, vatandaşın borçlarını ödemekte zorlandığını gösteriyor. Yılbaşından bu yana kredilerde yüzde 25'lik bir artış yaşanırken, bu artışın büyük bir kısmı tüketici kredileri ve kredi kartlarından geldi. Konut kredilerinde de artış görülse de taşıt kredilerinde düşüş yaşandı. Ticari kredilerde de önemli bir artış olduğu kaydedildi.

Kredilerin hacmi arttı

BDDK verilerinde, toplam kredilerde yılbaşından bu yana nominal artış yüzde 25 olurken, tüketici kredilerine bakıldığında bu oran yüzde 18 oldu. Konut kredileri aynı dönemde yüzde 4 artarken, taşıt kredileri yüzde 13,77 azaldı. İhtiyaç kredilerinde artış yüzde 28 olurken, kredi kartlarının hacmi yüzde 35 arttı. Ticari krediler de yüzde 24,87 oranında arttı.

Takipteki alacaklardaki artış da yüksek oldu. Tüm kredilerde takipteki alacaklar yüzde 31,73, bireysel kredilerde yüzde 46,69, konut kredilerinde yüzde 25,88, taşıt kredilerinde yüzde 44,28 ve ihtiyaç kredilerinde de artış yüzde 47,03 oldu. Kredi kartlarındaki takipteki alacaklar, yılbaşından bu yana nominal olarak yüzde 156 oranında oldu. Ticari kredilerde de aynı dönemde artış yüzde 14,98 oldu.

Tüm kredilerde takibe düşenlerin oranı yılbaşında yüzde 1,65 olurken, mart ayında yüzde 1,53’e kadar gerilemişti. Temmuz ayında yıl ortası maaşlarda artış olmamasıyla oranların yeniden yükseldiği görüldü. Haziran sonunda yüzde 1,56 olan oran, ağustos sonunda yüzde 1,73 oldu.