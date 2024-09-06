İstanbul'da metrobüste yangın çıktı!

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Milli heyecan başlıyor! Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

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