BIST 9.935
DOLAR 34,00
EURO 37,81
ALTIN 2.751,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da metrobüste yangın çıktı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da metrobüste yangın çıktı!

İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abone ol

Mecidiyeköy yönüne ilerleyen metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında oluşan yoğun duman, çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.

İtfaiye ekiplerinin metrobüste soğutma çalışması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
'Korsan yemin' yaptıran dönem birincisi teğmenden 'yaptığımdan pişman değilim' açıklaması
'Korsan yemin' yaptıran dönem birincisi teğmenden 'yaptığımdan pişman değilim' açıklaması
'Bahar'a Hasip Aydın geliyor: Nizam Namidar kadroda
'Bahar'a Hasip Aydın geliyor: Nizam Namidar kadroda
Kayıp Narin olayı! Ahmet Hakan: Aile bir sır saklıyor gibi...
Kayıp Narin olayı! Ahmet Hakan: Aile bir sır saklıyor gibi...
Milli heyecan başlıyor! Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Milli heyecan başlıyor! Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
İran'dan sert Zengezur Koridoru projesi açıklaması: Kırmızı çizgimiz
İran'dan sert Zengezur Koridoru projesi açıklaması: Kırmızı çizgimiz
Bir sigara grubuna daha zam geldi! En pahalısı 165 lira oldu
Bir sigara grubuna daha zam geldi! En pahalısı 165 lira oldu
Donald Trump böyle duyurdu! Elon Musk kabul etti
Donald Trump böyle duyurdu! Elon Musk kabul etti
Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
Yusuf Yazıcı'dan Galatasaray kararı
Yusuf Yazıcı'dan Galatasaray kararı
Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a sağanak geliyor
Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a sağanak geliyor
İstanbul'da 'Kuyu-22' operasyonu! Bakan Yerlikaya operasyonun ayrıntılarını açıkladı
İstanbul'da 'Kuyu-22' operasyonu! Bakan Yerlikaya operasyonun ayrıntılarını açıkladı
Akaryakıta indirim geldi tabela değişti! Benzin ve motorinin litre fiyatı belli oldu
Akaryakıta indirim geldi tabela değişti! Benzin ve motorinin litre fiyatı belli oldu