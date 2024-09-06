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'Korsan yemin' yaptıran dönem birincisi teğmenden 'yaptığımdan pişman değilim' açıklaması

'Korsan yemin' yaptıran dönem birincisi teğmenden 'yaptığımdan pişman değilim' açıklaması

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde kılıç çekip, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye yemin eden teğmenler gündem oldu. Abdulkadir Selvi, “Korsan yemin” yaptıran dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun, “Yaptığımdan pişman değilim” sözlerine tepki gösterdi.

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç kaldırıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıktan sonra okuduğu yemin metni konuşulmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, bahse konu olayın her yönüyle incelendiğini, apılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemlerin yapılacağını duyurdu.

"Bu bir meydan okumadır"

Konuya ilişkin bugünkü yazısında Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, askeri vesayet kaygısına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninden sonra “Korsan yemin” yaptıran dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun, “Neden böyle yaptınız?” diyen okul komutanına, “Yaptığımdan pişman değilim” diye yanıt verdiği iddiasını paylaştı.

Ben de bu yazıyı bilerek gecikmeli olarak yazdım. Ebru Teğmen’e ait olduğu iddia edilen bu çıkışın yalanlanmasını bekledim. Çünkü, bu bir meydan okumadır. Bu dil bir siyasetçiye yakışır. Ama disiplinin esas olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yeni katılan genç bir teğmenin bu çıkışı yapması kabullenilemez."

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