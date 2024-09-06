İlber Ortaylı'dan kötü haber! Programları iptal edildi

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaşadığı ani bir rahatsızlık nedeniyle Bilecik'te düzenlenecek "İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu"na katılamadı.

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Bilecik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında planlanan sempozyum, İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nedeniyle iptal edildi.

Bilecik Belediyesi, yaptığı açıklamada, "5 Eylül Perşembe günü saat 19:00'da Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum ertelenmiştir. Yeni tarih belirlendiğinde vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. Ortaylı'nın rahatsızlığı, hayranları ve takipçileri arasında endişe yarattı.

Tansiyon problemi yaşıyordu

Daha önce de sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen İlber Ortaylı, geçen Nisan ayında Türk Hava Yolları'nın İzmir-İstanbul seferinde tansiyon problemi yaşamış ve uçağın kalkışı ertelenmişti. O dönemde yapılan müdahaleler sonrası durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Öte yandan, Ortaylı'nın geçtiğimiz aylarda katarakt ameliyatı geçirdiği ve bu nedenle görme sorunları yaşadığı biliniyor. Birçok canlı yayında göz yorgunluğu, baş ağrısı ve ışığa karşı hassasiyet gibi şikayetlerde bulunan Ortaylı, bu süreçte sağlık sorunları nedeniyle sıkça gündeme gelmişti.

Ortaylı'nın sevenleri, tarih profesörünün bir an önce sağlığına kavuşmasını umut ediyor.

İlber Ortaylı Kimdir?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin en tanınmış tarihçilerinden biri olup, aynı zamanda akademisyen, yazar ve televizyon programcısıdır. 1947 yılında Avusturya'nın Bregenz şehrinde dünyaya gelen Ortaylı, Osmanlı ve Avrupa tarihine dair yaptığı çalışmalarla dünya çapında tanınan bir isimdir. Uzun yıllar boyunca Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır.

Ortaylı'nın akademik kariyeri oldukça dikkat çekicidir. 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi'ni bitiren Ortaylı, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Chicago Üniversitesi'nde tamamlayan Ortaylı, doktorasını ise Ankara Üniversitesi'nde Osmanlı diplomasi tarihi üzerine yaptı. 1989 yılında profesörlük unvanını aldı.

İlber Ortaylı’nın tarih bilgisi ve akademik başarıları

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi konusunda birçok eseri bulunan İlber Ortaylı, özellikle 'Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu', 'Tarihin Sınırlarına Yolculuk', ve 'İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı' gibi kitaplarıyla tanınır. Tarih bilgisi, kendine özgü anlatımı ve güçlü hitabeti ile akademik çevreler ve halk arasında büyük bir saygınlık kazanmıştır. Ortaylı, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ödül ve onur derecesine sahiptir.