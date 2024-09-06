 Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi Alanya'daki evinde ölü bulundu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi Sinan Aktaş, Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde ölü bulundu.Abone ol
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Sinan Aktaş'tan (49) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Mahmutlar Mahallesi'ndeki adrese gelen jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evin yatak odasında Aktaş'ın cansız bedenini buldu.
Sağlık ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Aktaş'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Sinan Aktaş'ın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi olduğu öğrenildi.