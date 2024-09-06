Milli heyecan başlıyor! Rakip Galler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Semih Kılıçsoy sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belirsiz.

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Karadağ, İzlanda'da TSİ 21.45'te karşılaşacak. Mücadele TV 8 ve EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

A Milli Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı.

Ay-yıldızlı ekipte kalçasında ağrı hisseden ve son antrenmanda takımdan ayrı koşu çalışması yapan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun Galler'e karşı forma giyip giymeyeceği belli değil.

Genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı.

Türkiye'nin aday kadrosu

A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).

GALLER - TÜRKİYE

Muhtemel 11'ler:

GALLER: Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, James, Ampadu, Williams; Ramsey, Johnson; Moore

TÜRKİYE: Uğurcan, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz.

HAKEM: Rohit Saggi

STAT: Cardiff Şehir Stadı

SAAT: 21.45

YAYIN: TV 8, EXXEN