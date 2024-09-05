Galatasaray ve Fenerbahçe kadrolarını UEFA'ya iletti

Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrolarını bildirdi. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Levent Mercan listeye dahil edilmezken, Galatasaray'da Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu kadro dışında kaldı.

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Ülkemizi bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Galatasaray ile Fenerbahçe, kadrolarını UEFA'ya bildirdi. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Oğuz Aydın ve Levent Mercan listeye bildirilmedi.

Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın kadrosu

Kaleciler: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç

Savunma: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı

Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira

Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

Fenerbahçe 4 ismi listeye eklemedi

Fenerbahçe'de ise Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent ve Oğuz Aydın dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin kadrosu:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymański,

Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin