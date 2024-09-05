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Gazze'de son durum: Can kaybı 40 bin 878’e yükseldi

Gazze'de son durum: Can kaybı 40 bin 878’e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik alçakça saldırıları 335 gündür kesintisiz devam ediyor. Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dışı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 878'e, yaralıların sayısı ise 94 bin 454'e yükseldi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik alçakça saldırıları 335 gündür kesintisiz devam ediyor. Filistin Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dışı saldırılara ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 2 saldırıda 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 56 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 878’e, yaralıların sayısının 94 bin 454'e yükseldiği kaydedildi.

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