BIST 9.950
DOLAR 33,95
EURO 37,76
ALTIN 2.737,13
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu 2'si yeni transfer 4 isim kadroda yer almadı

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu 2'si yeni transfer 4 isim kadroda yer almadı

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcimi Fenerbahçe, UEFA'ya kadroya resmen bildirdi. İki yeni transfer kadroda yer almadı. İşte detaylar...

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu UEFA'ya bildilrdi. Yeni transferlerden Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ın yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent de kadroda yer almadı.

İşte sarı - lacivertlilerin US Gilloise, Twente, Manchester United, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Athletic Bilbao, Lyon ve Midtjylland ile oynayacağı maçların aday kadrosu:

Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin.

Defans: Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel.

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Szymanski, Cengiz Ünder.

Forvet: Dzeko, Tadic, En-Nesyri, Cenk Tosun, Saint-Maximin.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu hafta 13 film vizyona girecek
Bu hafta 13 film vizyona girecek
Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu! Macron tepkilerin odağında
Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu! Macron tepkilerin odağında
Şırnak'ta bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk öldü
Şırnak'ta bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk öldü
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Samsun'da aranan FETÖ hükümlüsü saklandığı çatı katında yakalandı
Samsun'da aranan FETÖ hükümlüsü saklandığı çatı katında yakalandı
OVP açıklandı ekonomist Şeref Oğuz asgari ücret için rakam verdi
OVP açıklandı ekonomist Şeref Oğuz asgari ücret için rakam verdi
Fatih Sultan Mehmet'in Edirne Sarayı rıhtımı gün yüzüne çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in Edirne Sarayı rıhtımı gün yüzüne çıkıyor
İzmir'deki elektrik faciasında 42 sanık hakim karşısına çıktı! Birbirlerini suçladılar
İzmir'deki elektrik faciasında 42 sanık hakim karşısına çıktı! Birbirlerini suçladılar
Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, ilk antrenmanına çıktı
CHP heyeti Can Atalay için 'Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek
CHP heyeti Can Atalay için 'Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek
Merkez Bankası rezervleri 149,4 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 149,4 milyar dolar oldu