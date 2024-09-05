Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu 2'si yeni transfer 4 isim kadroda yer almadı
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcimi Fenerbahçe, UEFA'ya kadroya resmen bildirdi. İki yeni transfer kadroda yer almadı. İşte detaylar...Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu UEFA'ya bildilrdi. Yeni transferlerden Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ın yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent de kadroda yer almadı.
İşte sarı - lacivertlilerin US Gilloise, Twente, Manchester United, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Athletic Bilbao, Lyon ve Midtjylland ile oynayacağı maçların aday kadrosu:
Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin.
Defans: Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel.
Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Szymanski, Cengiz Ünder.
Forvet: Dzeko, Tadic, En-Nesyri, Cenk Tosun, Saint-Maximin.