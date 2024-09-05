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CHP heyeti Can Atalay için 'Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek

CHP heyeti Can Atalay için 'Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), milletvekilliği düşürülen cezaevindeki Türkiye İşçi Partili (TİP) Can Atalay için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 10 Eylül’de olağanüstü toplanması için ikinci kez Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulunmuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuya ilişkin kararı beklenirken, CHP'nin bugün Kurtulmuş'u ziyaret edeceği öğrenildi.

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CHP, cezaevindeki Gezi Parkı davası hükümlüsü milletvekilliği düşürülen Can Atalay için bir adım daha attı.

Bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

CHP'nin Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in katılacağı görüşmenin saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, geçen günlerde Meclis'i 10 Eylül 2024  Salı tarihinde olağanüstü toplantıya çağrıdıklarını açıklamıştı.

Görüşmede Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve vekilliği düşürülen Gezi tutuklusu Can Atalay'a ilişkin CHP'nin yaptığı 2. olağanüstü toplanma başvurusunun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile müzakere edilmesi masaya yatırılacak.

CHP'nin Can Atalay için 16 Ağustos’ta Meclis'te düzenlediği oturumda, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a kürsüdeyken saldırması ve çıkan arbede nedeniyle; CHP Atalay’ın durumunun ayrıntılı olarak görüşülemediği gerekçesiyle ikinci kez Meclis’i toplantıya çağırma kararı aldı.

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