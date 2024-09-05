Peugeot Türkiye'den faizsiz kredi fırsatı

Peugeot Türkiye, eylül ayı kampanyası başlattığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ay boyunca sürecek kredi teklifleri kapsamında, B-SUV segmentinde benzinli ve sıfır emisyonlu sürüş imkanı sunan yüzde 100 elektrikli olmak üzere 2 farklı motor seçeneğiyle satışa çıkarılan Peugeot 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

Kompakt segmentte yer alan ve fastback tasarımıyla dikkati çeken 408'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler, Allure donanımında 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.

Yeni nesil i-Cockpit teknolojisiyle sürüş keyfini deneyime dönüştüren ve konfor özelliklerini kullanıcılarıyla buluşturan C segmentindeki hatchback temsilcisi 308, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı krediyle, 0 emisyonlu yüzde 100 elektrikli E-308 yine 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla eylül ayında da 308 severleri, yetkili satıcılarına bekliyor.

Gelişmiş BlueHDi dizel motoru, 7 koltuklu oturma düzeni ve i-Cockpit teknolojisiyle SUV 5008'de, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanım seviyelerinde 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli cazip kredi imkanı sunuluyor

Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım öğeleri ve teknolojisiyle öne çıkan 208'i tercih edenler, 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, yüzde 100 elektrikli E-208'i satın almak isteyenler ise 160 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Hem teknolojik iç mekan özellikleri hem de dinamik sürüş karakteriyle öne çıkan ve D segmentinde yer alan amiral gemisi modeli 508 için de sadece tüzel müşteriler için 130 bin lira 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi teklifi sunuluyor.

Şirket, eylül ayında da yenilenen hafif ticari ürün gamında sunduğu sıfır faizli kredi teklifleri ile dikkati çekiyor.

Yeni nesil BlueHDi dizel motoruyla performans ve verimliliği harmanlayan, 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzıman sistemiyle sürüş keyfi sunan yeni Rifter'ın Allure ve GT donanımlı otomatik şanzımanlı versiyonlarında 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Allure donanımlı manuel şanzımanlı versiyonunda ise 130 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Yeni Partner Van, 300 bin lira için 12 ay 0 faiz, çok yönlülüğü ile dikkati çeken yeni Expert Traveller ve Expert Van 250 bin liraya 12 ay 0 faiz, büyük oyuncuların tercihi yeni Boxer Van (4,2 Ton hariç ) modellerinde ise 700 bin liraya 12 ay yüzde 2,99 faiz imkanı sunuluyor.