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HABER /  DÜNYA

Olimpiyat oyuncusu eski erkek arkadaşı tarafından yakıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Olimpiyat oyuncusu eski erkek arkadaşı tarafından yakıldı

 Eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan Ugandalı olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Yerel basındaki haberlere göre, 33 yaşındaki maraton koşucusu Cheptegei, Paris Olimpiyatları'ndan döndükten sonra Kenya'da saldırıya uğradı.

Erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan Cheptegei, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yetkililer, olayın Cheptegei'nin eski erkek arkadaşıyla arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığını açıkladı.

Cheptegei'nin eski erkek arkadaşında da yanıkların bulunduğu ve hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Paris Olimpiyatları'nda yarışan Ugandalı maraton koşucusu Cheptegei, 1 Eylül'de erkek arkadaşının saldırısına uğramış ve tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.

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