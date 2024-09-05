BIST 9.973
DOLAR 33,98
EURO 37,81
ALTIN 2.749,70
HABER /  GÜNCEL

CHP sokak hayvanları yasasının iptali için başvurmuştu! AYM ilk incelemesini tamamladı

CHP sokak hayvanları yasasının iptali için başvurmuştu! AYM ilk incelemesini tamamladı

Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini tamamlayarak, davanın daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine hükmetti.

Abone ol

Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya ilişkin, CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasının bugünkü Genel Kurul gündeminde ilk incelemesini yaptı.

Başvuruya ilişkin eksiklik tespit etmeyen AYM, davanın, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine karar verdi.

17 maddeden 16'sının iptali istenmişti

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurmuştu.

Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Körfezi Bilim Kurulu ilk kez toplanıyor! Murat Kurum: Amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazla
İzmir Körfezi Bilim Kurulu ilk kez toplanıyor! Murat Kurum: Amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazla
Jose Mourinho'nun çiçek satan çocuğa cevabı sosyal medyayı salladı
Jose Mourinho'nun çiçek satan çocuğa cevabı sosyal medyayı salladı
Bakan Mehmet Şimşek: Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz
Bakan Mehmet Şimşek: Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı
Murat Ağırel'e silahlı tehdit videosu sonrası polis harekete geçti
Murat Ağırel'e silahlı tehdit videosu sonrası polis harekete geçti
Hükümet yıl sonu enflasyon tahmini güncelledi memur ve emekli zam oranı değişti
Hükümet yıl sonu enflasyon tahmini güncelledi memur ve emekli zam oranı değişti
Arda Güler, Kopa Trophy adayı oldu
Arda Güler, Kopa Trophy adayı oldu
MİT'ten Kamışlı'da operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kamışlı'da operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç etkisiz hale getirildi
İyi Parti'de istifa depremi sürüyor! Hepsi birlikte istifa etti
İyi Parti'de istifa depremi sürüyor! Hepsi birlikte istifa etti
YÖK'ten "diploma sahteciliği" konusuna ilişkin açıklama
YÖK'ten "diploma sahteciliği" konusuna ilişkin açıklama
Kamudan yapılacak ödemelerde "vergi borcu bulunmaması" şartının kapsamı genişletildi
Kamudan yapılacak ödemelerde "vergi borcu bulunmaması" şartının kapsamı genişletildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk açıklama