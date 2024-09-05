Arda Güler, Kopa Trophy adayı oldu

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen on futbolcu arasına girdi.

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Real Madrid'in 19 yaşındaki Türk yeteneği Arda Güler, futbol dünyasının en prestijli genç oyuncu ödüllerinden biri olan Kopa Trophy için aday gösterildi. France Football tarafından her yıl 21 yaş altı en iyi futbolcuya verilen bu ödül, genç oyuncular için büyük bir onur ve kariyer basamağı olarak kabul ediliyor.

2024 Kopa Trophy için aday gösterilen 10 futbolcu, Ballon d'Or’un sosyal medya hesaplarından açıklandı. Bu seçkin listede Arda Güler, Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyen diğer genç yeteneklerle birlikte yer alıyor. Kopa Trophy 2024 Adayları ise şu şekilde açıklandı:

Arda Güler (19) - Real Madrid

Pau Cubarsi (17) - Barcelona

Alejandro Garnacho (20) - Manchester United

Karim Konate (20) - Salzburg

Kobbie Mainoo (19) - Manchester United

Mathys Tel (19) - Bayern Münih

Lamine Yamal (17) - Barcelona

Warren Zaire-Emery (18) - Paris Saint-Germain

Joao Neves (19) - Paris Saint-Germain

Savinho (20) - Manchester City

Arda Güler'in bu prestijli ödüle aday gösterilmesi, onun yeteneğinin uluslararası düzeyde takdir edildiğini ve futbol dünyasında büyük bir geleceğe sahip olduğunun kanıtı olarak görülüyor.