BIST 10.003
DOLAR 34,01
EURO 37,83
ALTIN 2.736,96
HABER /  GÜNCEL

Küçük ölçekli balıkçılara 2025 ve 2026 yıllarında sağlanacak destekler belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Küçük ölçekli balıkçılara 2025 ve 2026 yıllarında sağlanacak destekler belli oldu

Küçük ölçekli balıkçılara 2025 ve 2026 yıllarında sağlanacak destekler, bu yıla göre yüzde 43 ile yüzde 100 arasında artırıldı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle deniz ve iç sularda küçük ölçekli balıkçılığın av, avcılık ve sosyoekonomik verilerin toplanması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine gelecek yıl ve 2026'da verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da sağlanacak desteklere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, denizlerde avcılık yapan 12 metre altı ve iç sulardaki balıkçı teknelerinin dahil olduğu desteklemede, tekne boylarına göre birim destekleme tutarları 2024 yılına kıyasla yüzde 43 ile yüzde 100 arasında yükseltildi. Bu kapsamda, birim destekleme tutarları gelecek yıl en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olacak şekilde belirlendi.

Kadın balıkçılara daha fazla destek verilecek

Ayrıca, kadın balıkçılara pozitif ayrım yapıldı. Bu kapsamda söz konusu destekler, kadın balıkçılara yüzde 35 daha fazla olacak şekilde, en düşük 6 bin 700 lira, en yüksek 16 bin 200 lira şeklinde ödenecek.

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçıların, Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruları yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Öte yandan, Bakanlık, küçük ölçekli balıkçılık sektörünün desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının öncelikli konularının başında geldiğini belirtirken balıkçıların daha verimli ve bereketli av yapmalarına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kayıp Narin'in ailesi hakkında olay iddia! 'O gizli yapının içindeler'
Foto Galeri Kayıp Narin'in ailesi hakkında olay iddia! 'O gizli yapının içindeler' Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı! Tarih belli oldu
Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı! Tarih belli oldu
Fenerbahçe'yi çileden çıkaran talep! Medina transferinde son durum
Fenerbahçe'yi çileden çıkaran talep! Medina transferinde son durum
Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak bulundu
Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak bulundu
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İsrail ordusu Batı Şeria'da 5 Filistinli genci öldürdü
İsrail ordusu Batı Şeria'da 5 Filistinli genci öldürdü
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
Beşiktaş'ta Aboubakar ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi neresi olacak?
Beşiktaş'ta Aboubakar ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi neresi olacak?
Napoli'den Victor Osimhen açıklaması!
Napoli'den Victor Osimhen açıklaması!
Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz paket 72 TL
Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz paket 72 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kurmaylarına talimatı verdi 20 ile gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kurmaylarına talimatı verdi 20 ile gidecek
FETÖ'ye yönelik KISKAÇ-26 operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında
FETÖ'ye yönelik KISKAÇ-26 operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında
Kudüs Seriyyeleri, İsrail askerleri pusuyu düşürdü çok sayıda ölü ve yaralı var
Kudüs Seriyyeleri, İsrail askerleri pusuyu düşürdü çok sayıda ölü ve yaralı var