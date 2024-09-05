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Beşiktaş'ta Aboubakar ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi neresi olacak?

Beşiktaş'ta Aboubakar ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi neresi olacak?

Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar'la sözleşme feshi için karşılıklı anlaşma sağladığı ve Aboubakar'ın bir yıllığına Hatayspor'a gideceği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar ile alakalı olarak yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve beklentilerin altında kalan Aboubakar için Beşiktaş yönetimi harekete geçti.

Yapılan görüşmelerin ardından Beşiktaş, Kamerunlu golcüyle sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı.

Sports Digitale'nin haberine göre, Beşiktaş, Kamerunlu golcüyle sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı. Aboubakar'ın bir sene kiralık olarak Hatayspor'a gideceği belirtildi.

Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti. 32 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 3.4 milyon Euro.

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