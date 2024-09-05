Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine sert cevap

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki yargı kararıyla ilgili ifadelerine ilişkin, "Öyle televizyon programlarına çıkarak, yargıyı tehdit ederek, el kol sallayarak, parmak sallayarak, birtakım sözler sarf ederek hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz, millet de zaten bu tavırlardan hiç hoşlanmaz." dedi.

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Bakan Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'nun, bir televizyon programında hakkındaki yargı kararına ilişkin kullandığı, "İstinaf benim hakkımda ceza versin, bu iktidar Yargıtayın karar gününü göremez" ifadeleri sorulan Tunç, şunları söyledi:

"Yargımız, başta Anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde karar verir. Görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek hiç kimseye yakışmaz. Makamı ne olursa olsun yakışmaz. Kimse yargıyı tehdit edemez, yargıya parmak sallayamaz. O nedenle o konuşmaların hukuk sistemimiz açısından doğru olmadığını, şık olmadığını ve çok uygunsuz bir davranış olduğunu ifade etmek istiyoruz."

"Hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz"

Tunç, ilk derece mahkemesinin bir karar verdiğini ve karar beğenilmediği taktirde, üst mahkemeler ve temyiz yollarının izlenebileceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yargı süreçleri devam ederken, böyle kabadayı bir şekilde yargıyı tehdit ederek, parmaklarını kaldırarak, 'Veremesiniz bu kararı', 'Kararı verirseniz kaos çıkar, herkes ayaklanır' şeklinde ifadeler kullanmak hiçbir makam sahibine, hiçbir kimseye yakışmaz. O nedenle yargı bağımsız ve tarafsızdır. Yargımızın, bağımsız ve tarafsızlığı çerçevesinde herkes yargı kararlarına saygı duyarak, gerekli itirazlarını yaparak, hukuk sistemi içerisinde yapar bunu. Öyle televizyon programlarına çıkarak, yargıyı tehdit ederek, el kol sallayarak, parmak sallayarak, birtakım sözler sarf ederek hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz. Millet de zaten bu tavırlardan hiç hoşlanmaz. Millet bu tavırlar içerisine girenler karşısında gerektiğinde cevabını vermeyi bilir."

Yargının eleştirilebileceğini ve bu eleştirilerin yargıyı en mükemmele ulaştıracağını ifade eden Tunç, "Yargının vermiş olduğu kararların da itiraz ve temyiz mercileri bellidir. Çıkıp artık neresiyse, oradan parmak sallayarak, tehdit ederek yargı mensuplarını etkileyemezsiniz. Yargı mensuplarımız, hakim ve savcılarımız, Anayasamızın 9 ve 138. maddeleri çerçevesinde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı içerisinde karar verirler. Hiçbir tehditten, parmak sallamadan da etkilenmezler. Bunun da böyle bilinmesi lazım." diye konuştu.