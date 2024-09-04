Hamas'tan Netanyahu'ya uyarı: Her gün yeni tabutlar...

Hamas, İsrail saldırıları durmadıkça Gazze'deki esirlerin "canlı dönmeyeceği" uyarısında bulundu. Hamas'ın açıklamasında, saldırıların sona ermesi halinde esirlerin canlı döneceği belirtilirken, aksi durumda ise her gün yeni tabutların olacağı vurgulandı.

Abone ol

Hamas, İsrail'in saldırı durdurmadıkça esirlerin Gazze Şeridi'nden "canlı dönmeyeceklerini" bildiren bir mesaj yayımladı.

Hamas'ın İsrail halkına hitaben, video görüntüyle ilişkilendirdiği yazılı mesajında, "Karar sizin... Saldırıların durması halinde, esirler canlı olarak döner." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların devam etmesi halinde ise İsrailli esirlerin "canlı dönmeyeceği" vurgulanan açıklamada, "(Başbakan Binyamin) Netanyahu'nun iktidarda kaldığı her gün yeni bir tabut anlamına gelebilir." denildi.

Video görüntüde de "saldırın devam etmesi halinde akıbetleri meçhul kalacak." ifadesiyle İsrail ordusunun cesetlerine ulaştığı 6 esire atıfta bulunan, 6 kırmızı "X" işareti yer aldı.

İsraillilere seslenilen görüntü, "Karar sizin" ifadesiyle tamamladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Netanyahu'yu esirlerin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 861 Filistinli öldü, 94 bin 398 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.