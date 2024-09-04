BIST 9.985
DOLAR 34,02
EURO 37,73
ALTIN 2.729,61
HABER /  DÜNYA

Hamas'tan Netanyahu'ya uyarı: Her gün yeni tabutlar...

Hamas'tan Netanyahu'ya uyarı: Her gün yeni tabutlar...

Hamas, İsrail saldırıları durmadıkça Gazze'deki esirlerin "canlı dönmeyeceği" uyarısında bulundu. Hamas'ın açıklamasında, saldırıların sona ermesi halinde esirlerin canlı döneceği belirtilirken, aksi durumda ise her gün yeni tabutların olacağı vurgulandı.

Abone ol

Hamas, İsrail'in saldırı durdurmadıkça esirlerin Gazze Şeridi'nden "canlı dönmeyeceklerini" bildiren bir mesaj yayımladı.

Hamas'ın İsrail halkına hitaben, video görüntüyle ilişkilendirdiği yazılı mesajında, "Karar sizin... Saldırıların durması halinde, esirler canlı olarak döner." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların devam etmesi halinde ise İsrailli esirlerin "canlı dönmeyeceği" vurgulanan açıklamada, "(Başbakan Binyamin) Netanyahu'nun iktidarda kaldığı her gün yeni bir tabut anlamına gelebilir." denildi.

Video görüntüde de "saldırın devam etmesi halinde akıbetleri meçhul kalacak." ifadesiyle İsrail ordusunun cesetlerine ulaştığı 6 esire atıfta bulunan, 6 kırmızı "X" işareti yer aldı.

İsraillilere seslenilen görüntü, "Karar sizin" ifadesiyle tamamladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Netanyahu'yu esirlerin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 861 Filistinli öldü, 94 bin 398 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
THY Şili uçuşlarına başlıyor! Tarih açıklandı
THY Şili uçuşlarına başlıyor! Tarih açıklandı
Galatasaray, Osimhen'in maliyetini açıkladı
Galatasaray, Osimhen'in maliyetini açıkladı
Fenerbahçe UEFA'ya listeyi sundu! Transfer...
Fenerbahçe UEFA'ya listeyi sundu! Transfer...
Amasya'da deprem
Amasya'da deprem
Samsun'da hamsinin kilogramı 200, palamudun tanesi 50 liradan satılıyor
Samsun'da hamsinin kilogramı 200, palamudun tanesi 50 liradan satılıyor
Greta Thunberg, Kopenhag'daki 'Gazze' protestosunda gözaltına alındı
Greta Thunberg, Kopenhag'daki 'Gazze' protestosunda gözaltına alındı
Sinop'ta bebek cesedi bulunmuştu! Anne hakkında karar...
Sinop'ta bebek cesedi bulunmuştu! Anne hakkında karar...
Gazze’de çocuk felci aşılamasında ilk aşama tamamlandı
Gazze’de çocuk felci aşılamasında ilk aşama tamamlandı
Bilecik'te ormana tehlikeli atık döken şirketin yetkilisine 5 yıl hapis cezası verildi
Bilecik'te ormana tehlikeli atık döken şirketin yetkilisine 5 yıl hapis cezası verildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki!
Anneannesini öldüren Bedirhan Şener hakkında iddianame hazırladı
Anneannesini öldüren Bedirhan Şener hakkında iddianame hazırladı
Van'da feci kaza! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Van'da feci kaza! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı