Galatasaray, Osimhen'in maliyetini açıkladı

Galatasaray, Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'i bedelsiz olarak bir sezonluğuna kiraladı. Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılılardan yıllık 6 milyon euro kazanacak. 100 milyon euro piyasa değeriyle Süper Lig tarihinin en değerli oyuncusu olan Osimhen, Galatasaray’ın kadro değerini 288 milyon euroya çıkararak, kulübü ligin en değerli takımı yaptı.

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Galatasaray, Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'i resmen kadrosuna kattı. 25 yaşındaki golcü, 1 sezon sarı kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray, Osimhen için kiralama bedeli ödeyemeyecek. Nijeryalı golcü, sarı kırmızılılardan yıllık 6 milyon euro kazanacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Süper Lig rekoru kırıldı

100 milyon € piyasa değerine sahip Victor Osimhen, Süper Lig tarihinin en değerli oyuncusu oldu ve bu transferle birlikte Galatasaray, Süper Lig’in en değerli kadrosuna sahip kulüp unvanını elde etti. Galatasaray’ın kadro değeri 288 milyon €’ya çıktı.

Kulübüne dava açmıştı

Victor Osimhen’in mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Napoli’nin sosyal medya kanalında geçtiğimiz sezon Osimhen hakkında yapılan bir videonun ardından oyuncu, bu duruma tepki göstererek kulübüne dava açmıştı.

Dünyanın en değerli 4. golcüsü

180 milyon euroluk değerleriyle Erling Haaaland ve Kylian Mbappe, dünyanın en değerli santrforları arasında ilk 2 sırada yer alıyor. Inter forması giyen Lautaro Martinez 110 milyon euroluk değeriyle 3, Osimhen ise 100 milyon euro ile 4. sırada.

Victor Osimhen kimdir?

29 Ara 1998 yılında Nijerya'nın Lagos şehrinde doğan Victor Osimhen 25 yaşındadır. Futbol hayatına 2010 yılında Nijerya takımı Ultimate Strikers FC Deba altyapısında başlayan Victor Osimhen, 2017 yılının Ocak ayında Bundesliga ekibi Wolfsburg'a transfer oldu.

Ocak 2017'de 3.50 milyon euro ile Wolfsburg'a transferi gerçekleşen Osimhen, Ağustos 2018'de Belçika ekibi Charleroi takımına kiralık olarak gitti. Belçika'da performansı ile dikkat çeken Osimhen, 36 maçta 20 gol ve 4 asist yaptı.

2019 Temmuz'da Charleroi, aslen Nijeryalı olan Victor Osimhen'ı kadrosuna katmak için bonservisini aldı ve bir ay sonrası Ağustos 2019 yılında Fransız ekibi Lille takımına 22.40 milyon euro karşılığında transfer etti.

Lille'de gösterdiği üstün performans ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran 1,86 boyundaki golcü Osimhen, Fransa'da 38 maçta 18 gol ve 6 asist yaptı. Eylül 2020'de ise İtalyan ekibi Napoli'ye 77.50 milyon euro karşılığında transfer oldu.

2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecek.