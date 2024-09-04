BIST 9.977
DOLAR 34,02
EURO 37,74
ALTIN 2.732,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da hamsinin kilogramı 200, palamudun tanesi 50 liradan satılıyor

Samsun'da hamsinin kilogramı 200, palamudun tanesi 50 liradan satılıyor

Samsun'da denizlerde avın başlamasıyla tezgahlarda yerini alan sofraların vazgeçilmezi hamsinin kilogramı 200, palamudun tanesi ise 50 liradan alıcı buluyor.

Abone ol

Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasıyla denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla dönüyor.

Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Abdurrahman Keleş, AA muhabirine, yeni av sezonuyla tezgahlarının taze balıklarla dolup taştığını söyledi.

Havaların sıcak gitmesi nedeniyle balık avının istenilen seviyelere henüz gelmediğini vurgulayan Keleş, "Tezgahlarımızda az da olsa hamsi var ama palamut çok bereketli. İstavrit, çinekop, levrek, somon, mezgit gibi balıklar da var. En çok palamuda ilgi var." dedi.

Havaların soğumasıyla balık tüketiminin de artacağını belirten Keleş, "Balığa ilgi var ancak havalar soğuduğu zaman daha çok ilgi olacak. Hamsinin kilogramı 200, palamudun tanesi 50 liradan alıcı buluyor. Deniz levreği ve çipura 250 lira, somon ve barbunya 100 lira, istavrit ise 50 liradan satılıyor. Satışlarımız da giderek artıyor." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Greta Thunberg, Kopenhag'daki 'Gazze' protestosunda gözaltına alındı
Greta Thunberg, Kopenhag'daki 'Gazze' protestosunda gözaltına alındı
Sinop'ta bebek cesedi bulunmuştu! Anne hakkında karar...
Sinop'ta bebek cesedi bulunmuştu! Anne hakkında karar...
Gazze’de çocuk felci aşılamasında ilk aşama tamamlandı
Gazze’de çocuk felci aşılamasında ilk aşama tamamlandı
Bilecik'te ormana tehlikeli atık döken şirketin yetkilisine 5 yıl hapis cezası verildi
Bilecik'te ormana tehlikeli atık döken şirketin yetkilisine 5 yıl hapis cezası verildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki!
Anneannesini öldüren Bedirhan Şener hakkında iddianame hazırladı
Anneannesini öldüren Bedirhan Şener hakkında iddianame hazırladı
Van'da feci kaza! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Van'da feci kaza! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu! O komutan görevden alındı
Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu! O komutan görevden alındı
İsrail'in 333 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 819'a çıktı
İsrail'in 333 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 819'a çıktı
Semih Kılıçsoy A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı
Semih Kılıçsoy A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı
Diyarbakır'da şehit olan asker Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır'da şehit olan asker Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'yi resmi törenle karşıladı