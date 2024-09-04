Samsun'da hamsinin kilogramı 200, palamudun tanesi 50 liradan satılıyor

Samsun'da denizlerde avın başlamasıyla tezgahlarda yerini alan sofraların vazgeçilmezi hamsinin kilogramı 200, palamudun tanesi ise 50 liradan alıcı buluyor.

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Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasıyla denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla dönüyor.

Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Abdurrahman Keleş, AA muhabirine, yeni av sezonuyla tezgahlarının taze balıklarla dolup taştığını söyledi.

Havaların sıcak gitmesi nedeniyle balık avının istenilen seviyelere henüz gelmediğini vurgulayan Keleş, "Tezgahlarımızda az da olsa hamsi var ama palamut çok bereketli. İstavrit, çinekop, levrek, somon, mezgit gibi balıklar da var. En çok palamuda ilgi var." dedi.

Havaların soğumasıyla balık tüketiminin de artacağını belirten Keleş, "Balığa ilgi var ancak havalar soğuduğu zaman daha çok ilgi olacak. Hamsinin kilogramı 200, palamudun tanesi 50 liradan alıcı buluyor. Deniz levreği ve çipura 250 lira, somon ve barbunya 100 lira, istavrit ise 50 liradan satılıyor. Satışlarımız da giderek artıyor." diye konuştu.