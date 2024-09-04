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Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu! O komutan görevden alındı

Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu! O komutan görevden alındı

ABD donanmasına ait "USS John S. McCain" muhrip gemisinin komutanı Cameron Yaste’nin paylaştığı fotoğraf viral oldu. Komutanın yaptığı hatayı fark eden dikkatli gözler, Yaste ile dalga geçmişti. Söz konusu fotoğraf sonrası komutan görevden alındı.

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ABD Deniz Kuvvetleri, USS John McCain destroyerinin komutanı Cameron Yaste’in Cuma günü görevden alındığını duyurdu.

Yaste, Orta Doğu'da konuşlu ABD uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in korunmasına yardımcı olan donanma destroyerinin komutanı olarak görev alıyordu.

Söz konusu duyuru, ABD'li komutanın dürbünü ters takılmış bir silah ile atış yaptığını gösteren fotoğrafın viral olmasından 4 ay sonra geldi.

Instagram üzerinden paylaşılan fotoğraftaki hata dikkatli gözlerden kaçmamış, sosyal medyada alay konusu olmuştu.

ABD Deniz Kuvvetleri, cuma günü yaptığı bir yazılı açıklama ile USS John S. McCain komutanı Yaste'in görevden alındığını doğruladı. Açıklamada neden olarak “güdümlü füze destroyerine komuta etme kabiliyetine duyulan güvenin azalması” ifadeleri yer aldı.

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