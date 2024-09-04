Alfa Romeo Junior'a tasarım ödülü

Yeni Alfa Romeo Junior, "Alman AUTO ZEITUNG" dergisinin okuyucu oylarıyla "Küçük Otomobiller/Şehir Otomobilleri/Kompakt Otomobiller" kategorisinde "Tasarım Ödülü"nün sahibi oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası basına kısa bir süre önce tanıtılan Alfa Romeo Junior, tasarımına yönelik ilk ödülünü uzman Alman dergisi "AUTO ZEITUNG"un okuyucularının katıldığı bir oylamada aldı.

Alfa Romeo'nun yeni kompakt spor otomobili, "Küçük Otomobiller/Şehir Otomobilleri/Kompakt Otomobiller" kategorisinde en iyi tasarımın ödüllendirildiği oylama sonucunda "Tasarım Ödülü"nün sahibi oldu. Yarışmaya toplam 63 farklı model katıldı.

Yeni Alfa Romeo Junior, markanın tasarım felsefesini yansıtıyor. Alfa Romeo Junior'ın tasarım dili, tarz ve işlevselliğin göz alıcı bir örneği olan ikonik "Coda Tronca" (kesik kuyruk) gibi markanın güçlü mirasına dayanan işlevsel tasarım unsurlarına sahip.

İlk versiyon olan Leggenda, 1920'lerin ve 30'ların Alfa Romeo spor otomobillerini anımsatan italik Alfa Romeo logosuyla süslenmiş siyah ön ızgaraya sahip.

İtalyan kalitesini yansıtan kabin içi ise dikkat ve özenle düşünülmüş detaylara, mükemmel döşeme kalitesine ve sportif bir yapıya sahip.